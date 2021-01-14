Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin 11 maddelik liste

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam olarak yerleşmesi için bazı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bahçeli, gerekli gördüğü ilave adımları 11 maddede sıraladı.