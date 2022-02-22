Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na hodri meydan: 28 Şubat'ta başbakan yardımcısı olduğumu ispatlamazsan namertsin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi partinin genel başkanlarının 28 Şubat tarihli toplantısı için "Zillet koalisyonu tarafını deşifre etmiştir" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki göstermişti.

"BAHÇELİ, 28 ŞUBAT'IN BAŞBAKAN YARDIMCISIDIR"

Davutoğlu, "Bu memlekette 28 Şubat'tan son bahsetmesi gereken kişi Sayın Bahçeli'dir. Çünkü, 28 Şubat'ın Başbakan Yardımcısıdır. 28 Şubat'ta başörtüsü yasağını TBMM'de kim meşru kıldı? Başörtülü olarak milletvekili seçilen bir hanımefendiyi, baskı uygulayarak başını açtırıp Meclis'e kim soktu? Bahçeli soktu. Şimdi 28 Şubat'tan nasıl bahsediyor?" ifadelerini kullanmıştı.

"AKIL SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ENDİŞELİYİM"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Davutoğlu'na yüklendi. Bahçeli, "Serok Ahmet'in akıl sağlığıyla ilgili ciddi endişeler taşıdığımı söylüyorum. Yazık olacak Serok'a. Serok demiş ki, 'Türkmen diyarıdır. Yuvarlak masa gelenektir.' Burasının Türkmen diyarı olduğu doğrudur, ama Serok'un bu diyardan bağı kopalı çok olur. Serok şu ifadeyi utanmadan dile getirmiş. 28 Şubat'ın başbakan yardımcısı Bahçeli'dir demiştir. Benim 28 Şubat'ta başbakan yardımcısı olduğumu ispat etmezse namerdin en önde gidenisin."