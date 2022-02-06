Bahçeli: "CHP, Türkiye'nin kuyusunu kazmak için kolları sıvamış, siyasi yıkım müteahhididir"

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenledi (2)

CHP, tarihine sırt dönmüş, istikametinden şaşmış, aziz Atatürk'le yollarını ayırmış, Türkiye'nin kuyusunu kazmak için kolları sıvamış, siyasi yıkım müteahhididir."

"Zillet ittifakı, Türk demokrasisi ve siyaset hayatına dış güçler tarafından döşenmiş mayın tarlası, imal edilmiş maymuncuk anahtarıdır"

"Maalesef, CHP'ye oy veren kardeşlerimiz aldatılmaktadır. Onların tertemiz iradeleri karalanmaktadır. Bugünkü CHP'nin 1920li yıllardaki CHP ile uzaktan yakından alakası kalmamıştır"

"CHP milli ahlaka el kaldırmıştır. CHP milli birliğe kaş çatmış, yüz asmıştır. CHP Türkiye'ye yumruk sallamış, bunun adına da demokrasi diyecek kadar zırvalamış, rezaletin dibine yuvarlanmıştır"