Bahçeli: "(Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Bu sözde karar, Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçeli: "(Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Bu sözde karar, Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir"

AA, Fatih Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenledi: (6)Bahçeli: "(Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Asıl bu sözde karar Türkiye'nin egemenlik haklarını...

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenledi:

(6)

Bahçeli: "(Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Asıl bu sözde karar Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal etmektir. Aslen bu sözde karar Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir"

Bahçeli: "İnsan hakları çığlığı atanlar Yunanistan'ın göçmenlere aklın ve vicdanın alamadığı zulümleri işlediği seri cinayetleri ne zaman görüp gerekli mücadeleyi yapacaklardır"

Bahçeli: (Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Bu sözde karar, Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir

Bahçeli: (Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Bu sözde karar, Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir

Bahçeli: (Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Bu sözde karar, Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

MHP Genel Başkanı, Kızılcahamam, Türkiye, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title