Bahçeli: 27 Şubat'ta İdlib'deki saldırıda Ruslar da vardı, Putin'in varmak istediği yer neresidir?
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir.
03.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:03
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir. Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır." dediView on euronews
Kaynak: Euronews.com