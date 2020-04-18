Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı
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Jandarma, Ulupınar, Kemer, Yaşam

Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı

Antalya'nın Kemer ilçesinde hava almak için evinin bahçesine çıkan 3 yaşındaki Bayram Emir Karlı'nın devriye görevi yapan jandarma aracını görünce koşarak içeri girmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

18.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:41
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'nde bulunan ünlü Çıralı mevkisi Çıralı Sokak'ta oturan Mehmet ve Seher Karlı çiftinin 3 yaşındaki oğlu Bayram Emir Karlı, dün saat 12.30 sıralarında 5 aylık köpeği 'Lessi' ile evlerinin önündeki bahçede zaman geçirmeye başladı.

JANDARMAYI GÖRÜNCE EVE KAÇTI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan Bayram Emir Karlı, yanında getirdiği çocuk sandalyesine oturdu. Bu sırada evlerinin önüne doğru gelen Tekirova Jandarma Komutanlığı'na ait ekip otosunu gören küçük Bayram Emir, sandalyesini alarak hızla eve doğru koştu.

GÜLÜMSETEN ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bayram Emir Karlı'nın köpeği de peşinden içeri girdi.Minik Bayram'ın jandarma aracını görüp, içeri koştuğu gülümseten anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuk sandalyesine oturup bir süre köpeğiyle oynayan Bayram Emir Karlı, hemen evin önündeki caddeden görünen jandarma ekip aracını görünce sandalyesini de alarak hızla içeri koştuğu, köpeğinin de onu takip ettiği anlar yer aldı.

Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı

Kaynak: DHA

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