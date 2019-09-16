Bahçe duvarında tarihi mezar taşı

16.09.2019 13:58

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Akınyolu Mahallesi'nde 68 yaşındaki Nahsen Korkmaz'ın evinin bahçe duvarındaki tarihi mezar taşı, ilgi görüyor.

Gazetecilere konuşan Korkmaz, tarihi taşı babasıyla 50 yıl önce tarlayı sürerken bulup eve getirdiklerini ifade etti.

Korkmaz, taşı "zedelenmesin, zarar görmesin" diye evinin bahçe duvarının içine, bazı taşları çıkararak yerleştirdiklerini ve kendilerince korumaya çalıştıklarını dile getirdi.

Mahallenin Yesemek Açık Hava Müzesi'ne 8 kilometre mesafede, Yesemek güzergahında bulunması dolayısıyla yoldan geçerken tarihi taşı gören Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerinin gelerek taşı incelediklerini anlatan Korkmaz, yetkililerin taşın Roma dönemine ait olduğunu söylediklerini belirtti.

Taşı korumaya çalıştıklarını belirten Nahsen Korkmaz, "Bir an önce gelip alsalar da kurtulsam." dedi.

Prof. Dr. Atilla Engin

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Yesemek Yüzey Araştırması ekibinden Prof. Dr. Atilla Engin de İslahiye ve çevresinin Roma döneminde de önemli bir yerleşim yeri olduğunu, özellikle büyük höyük, tepe ve yamaç yerleşmeleri çevresinde nekropollerin yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Engin, şöyle konuştu:

"Yesemek havzasında yaptığımız yüzey araştırmalarında modern köy evlerinde kullanılan Roma dönemi mezar taşları dikkati çekiyor. Bölgede sık görülen üçgen alınlıklı tapınak cephesi şeklindeki bazalt mezar stelleri geç Roma dönemine, milattan 3. ve 4'üncü yüzyıllara tarihleniyor. Üzerlerinde mezar sahibinin adı yazabildiği gibi, yazıtsız mezar taşlarına da rastlanıyor. Genellikle yerleşimlerin çevresinde konumlandığı ve nekropollerden çıkartılmış olduğu anlaşılan bazalt sal taşları, bu mezarların taş sanduka tipinde olduğunu gösteriyor."

Engin, Nahsen Korkmaz'ın bahçe duvarında bulunan tarihi taş ve üzerindeki yazıya ilişkin olarak, Yesemek Yüzey Araştırması ekibinin yaptığı incelemede, bir kişinin kardeşi için yaptırmış olabileceği mezar taşının üzerinde Grekçe, "Özgür/azatlı kız kardeşi için yaptırdı." cümlesinin yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA