Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü (2)

CİNAYET KAMERADABursa'da Tuna T.'nin bahçe duvarı tartışmasında komşusu Nizamettin Güngörmüş'ü tüfekle vurup öldürdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

CİNAYET KAMERADA

Bursa'da Tuna T.'nin bahçe duvarı tartışmasında komşusu Nizamettin Güngörmüş'ü tüfekle vurup öldürdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tuna T.'nin kaçmaya çalışan Güngörmüş'e ateş ettiği, vurulup yere düştükten sonra da tüfeğin namlusuyla başına vurduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut