Bahattin Yücel kimdir? Bahattin Yücel kaç yaşında, nereli? Bahattin Yücel hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Bahattin Yücel izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Bahattin Yücel kaç yaşında, nereli? Bahattin Yücel hayatı ve biyografisi! Bahattin Yücel kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Bahattin Yücel hakkında araştırmalar yapılıyor. Bahattin Yücel kimdir? Bahattin Yücel kaç yaşında, nereli? Bahattin Yücel hayatı ve biyografisi!

BAHATTİN YÜCEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1949

Kaç yaşında: 72yaşında

Nereli: Nazilli

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Türkiye Seyahat Acenteları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, XIX. ve XX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Turizm Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir.