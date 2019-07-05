Bahattin Şeker'in acılı günü
Eski Devlet Bakanı ve Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Eski Devlet Bakanı ve Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Bahattin Şeker'in kayınvalidesi Betül Duralioğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhume Betül Duralioğlu'nun cenazesi, Cumartesi günü Kasımpaşa Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Bozüyük İlçe Mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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