Bahattin Şeker'in acılı günü

Bahattin Şeker'in acılı günü

Eski Devlet Bakanı ve Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Bahattin Şeker'in acılı günü

Eski Devlet Bakanı ve Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Bahattin Şeker'in kayınvalidesi Betül Duralioğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhume Betül Duralioğlu'nun cenazesi, Cumartesi günü Kasımpaşa Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Bozüyük İlçe Mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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