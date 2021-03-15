Baharın müjdesi çiğdemler nefes kesti
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Baharın müjdesi çiğdemler nefes kesti

15.03.2021 09:14 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:18
Baharın müjdesi çiğdemler nefes kesti

Baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde açtı.

Baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde açtı.

Baharın müjdesi olarak bilinen çiğdemler havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başladı. Dünyada 85 doğal türü bulunan, Türkiye'de ise 72 türü bulanan çiğdemler Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde de açmaya başladı. Sarı rengiyle doğayı süsleyen çiğdemler nefes kesen görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu. - ANKARA

Baharın müjdesi çiğdemler nefes kesti
Baharın müjdesi çiğdemler nefes kesti
Baharın müjdesi çiğdemler nefes kesti
Baharın müjdesi çiğdemler nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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