Baharın müjdecisi 'cemre'
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Baharın müjdecisi 'cemre'

24.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:50

Havaların ısınmasını ve baharın gelişini müjdeleyen 'cemre' için hazırlanan video-grafik 3 ağacın yaprak açması (animasyon) 19-20 Şubat tarihlerinde ilk cemrenin havaya düştüğünü anlatan grafik (yazı ile) 26-27 Şubat tarihlerinde ikinci cemrenin suya düşmesi (yazı ile) 5-6 Mart tarihlerinde...

Havaların ısınmasını ve baharın gelişini müjdeleyen 'cemre' için hazırlanan video-grafik

3 ağacın yaprak açması (animasyon)

19-20 Şubat tarihlerinde ilk cemrenin havaya düştüğünü anlatan grafik (yazı ile)

26-27 Şubat tarihlerinde ikinci cemrenin suya düşmesi (yazı ile)

5-6 Mart tarihlerinde üçüncü cemrenin toprağa düşmesi (yazı ile)

Cemre düşmesinin açıklanması (yazı ile)

Anadolu Ajansı 100. yıl logosu ANKARA - "Ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Baharın müjdecisi 'cemre'
Baharın müjdecisi 'cemre'
Baharın müjdecisi 'cemre'
Baharın müjdecisi 'cemre'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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