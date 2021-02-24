Baharın müjdecisi 'cemre'
Havaların ısınmasını ve baharın gelişini müjdeleyen 'cemre' için hazırlanan video-grafik 3 ağacın yaprak açması (animasyon) 19-20 Şubat tarihlerinde ilk cemrenin havaya düştüğünü anlatan grafik (yazı ile) 26-27 Şubat tarihlerinde ikinci cemrenin suya düşmesi (yazı ile) 5-6 Mart tarihlerinde...
Havaların ısınmasını ve baharın gelişini müjdeleyen 'cemre' için hazırlanan video-grafik
3 ağacın yaprak açması (animasyon)
19-20 Şubat tarihlerinde ilk cemrenin havaya düştüğünü anlatan grafik (yazı ile)
26-27 Şubat tarihlerinde ikinci cemrenin suya düşmesi (yazı ile)
5-6 Mart tarihlerinde üçüncü cemrenin toprağa düşmesi (yazı ile)
Cemre düşmesinin açıklanması (yazı ile)
Anadolu Ajansı 100. yıl logosu ANKARA - "Ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca