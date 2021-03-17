"Bahara Merhaba" resim sergisi Kartal Belediyesi'nde açıldı
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"Bahara Merhaba" resim sergisi Kartal Belediyesi'nde açıldı

17.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:51

Zihiye İlhan'ın küratörlüğünde 29 sanatçının eserlerinin yer aldığı 'Bahara Merhaba' isimli karma resim sergisinin açılışı, Kartal Belediyesi fuaye alanında gerçekleşti.

Zihiye İlhan'ın küratörlüğünde 29 sanatçının eserlerinin yer aldığı 'Bahara Merhaba' isimli karma resim sergisinin açılışı, Kartal Belediyesi fuaye alanında gerçekleşti.

Serginin açılışı Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Meclis Üyesi Özlem Bulut'un katılımıyla yapıldı. Sergiyi gezerek sanatçılardan eserleri hakkında bilgi alan İmam Aydın, daha sonra tüm sanatçıların nezdinde Küratör Zihniye İlhan'a çiçek takdiminde bulundu. Serginin açılışına katılan Kartallı sanatseverlere de teşekkür eden Aydın, Kartal Belediyesi'nin her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

29 Mart Pazartesi günü sona erecek sergiye katkı veren sanatçılar ise şöyle; Ali Naki İlhan, Bahar Batuhan Ranlı, Belgin Bıyıkoğlu, Berna Efe, Cennet Göltaşı, Deniz Aksoy, Derinsu Yener, Elif Berberoğlu, Fatma Ayhan, Fatma Halıcı, Fevziye Sayarı, Gülay Bayrak, Halil Fatih Yamak, Hande Altunçer, Hatice Gülen Çiftçi, Hatice Ünal, Hülya Esen, Hüseyin Macar, Mustafa Ali Kasap, Nadide Altunbaş Kale, Nazire Akdağ, Sibel Tankut, Şaheser Özbalçık Yasin, Şenim Erkan, Tijen Hasçilingir, Tülin Türkar, Yeliz Hamurişçi, Zerrin Gökçe Çatalbaş ve Zihniye İlhan.

Sergi iki hafta boyunca Kartal Belediyesi fuaye alanında sanatseverleri ağırlayacak. - İSTANBUL

'Bahara Merhaba' resim sergisi Kartal Belediyesi'nde açıldı
'Bahara Merhaba' resim sergisi Kartal Belediyesi'nde açıldı
'Bahara Merhaba' resim sergisi Kartal Belediyesi'nde açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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