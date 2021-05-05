Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz aşk yaşıyor
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Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz aşk yaşıyor

Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz aşk yaşıyor
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Son dönemde oynadığı dizilerle adından söz ettiren Bahar Şahin, Beşiktaşlı milli yıldız Dorukhan Toköz'le aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bahar Şahin, Beşiktaşlı milli futbolcu Dorukhan Toköz'le aşk yaşadığı ortaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu ve oyuncunun, ilk fotoğrafı da sosyal medyada yayınlandı. Instagram'dan birbirini takip etmeyen ikilinin, ilişkilerinin ise yeni başladığı öğrenildi. Şahin ve Toköz, fotoğrafın ortaya çıkmasından kısa süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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