Bahar Özgüvenç kimdir? Bahar Özgüvenç kaç yaşında, nereli? Bahar Özgüvenç biyografisi!

2021 yılında Türkiye Kadınlar 1. Ligi şampiyonluğunu elde eden Türk futbolcu ve teknik direktördür. Peki, Bahar Özgüvenç kimdir? Bahar Özgüvenç kaç yaşında, nereli? Bahar Özgüvenç mesleği nedir? Bahar Özgüvenç hayatı ve biyografisi nedir?

Türk futbolcu ve teknik direktördür. Türkiye Kadınlar 1. Ligi takımlarından Beşiktaş'ın eski teknik direktörüdür. 2021 yılında Türkiye Kadınlar 1. Ligi şampiyonluğunu elde etmiştir. Peki, Bahar Özgüvenç kimdir? Bahar Özgüvenç kaç yaşında, nereli? Bahar Özgüvenç mesleği nedir? Bahar Özgüvenç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BAHAR ÖZGÜVENÇ KİMDİR?

Hatice Bahar Özgüvenç (10 Haziran 1984, Bakırköy), Türk futbolcu ve teknik direktördür. Türkiye Kadınlar 1. Ligi takımlarından Beşiktaş'ın teknik direktörüdür. 2021 yılında Türkiye Kadınlar 1. Ligi şampiyonluğunu elde etmiştir.

Küçük yaşta başlayan futbola ilgisi annesinin destekleriyle devam etti. Profesyonel kariyerine Feriköyspor'da başladı (1997-1999). Forvet pozisyonunda görev almaktaydı. Sırasıyla Delta Mobilyaspor (1999-2001), Kuzeyspor (2001-2002), Maltepe Yalıspor (2002-2006), Marmara Üniversitesi Spor (2006-2007), Zeytinburnuspor (2007-2008), Maltepe Yalıspor (2008-2009) ve Lüleburgaz 39 Spor'da oynadı (2009-2013). 2011'de Muratlı'da, Muratlı Mithatpaşa İlköğretim Okulu'nda bir süre beden eğitimi öğretmeni olarak görev aldı. Oynadığı son takım ise Ataşehir Belediyespor oldu. Kariyerinde 103 maçta 79 gol kaydetti.

Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımı ile kadın millî futbol takımında da yer aldı ve 37 millî maçta görev aldı. 14 Eylül 2016'da futbol kariyerini sonlandırdı. 2018'de Paris Saint-Germain'in Türkiye'de açtığı futbol akademisinin antrenörlüğünü üstlendi. 25 Eylül 2020'de Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirildi, takımı 2021 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.

Oyun anlayışını mücadele gücü yüksek oyuncular ile hızlı ve atak futbolu olarak açıkladı. Mart 2021'de verdiği bir röportajında Türkiye'de kadın futbolu ile erkek futbolu arasındaki fırsat eşitsizliklerini dile getirdi ve eşitsizlik hâlini kadın futboluna sunulan imkânlar ve ücretlerin azlığı ekseninde açıkladı.