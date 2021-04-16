Bahar lalelerle karşılandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahar lalelerle karşılandı!

Bahar lalelerle karşılandı!
Bültenler - Haberler | Güncel

Etkileyici manzaraya sahip, yüzlerce ağacın bulunduğu park, Türk kültüründe bir devre adını vermiş olan lalelerle ile adeta görsel şölen yaşatıyor.

Dünya Sağlık Örgütü vahim tabloyu paylaştı: Son 3 ay içinde tam 1 milyon kişi öldü
Dünya Sağlık Örgütü vahim tabloyu paylaştı: Son 3 ay içinde tam 1 milyon kişi öldü
Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu
Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu

Bir yıl önce hayatımıza giren koronavirüs sonrasında sığınağımız doğa oldu. Şehirde doğayı arayanların adresi olan Sarıyer'de ise şu sıralar ziyaretçilerin göz bebeği Emirgan Korusu.

Koronavirüs sonrası yasakların gelmesiyle evlerde kapalı kalan insanlar sağlığın kaynağı doğayı hatırladı. Yasakların kalkması sonrasında toplumun büyük çoğunluğu salgından kaçıp sağlıklı ortamda bulunmak istiyor. Doğanın kıymetinin daha çok anlaşıldığı şu dönemde gezi ve dinlenme yeri olan Emirgan Korusu hem İstanbullulardan hem de dünyanın farklı yerlerinden gelen turistlerden oldukça rağbet görüyor. Hem geçmişte hem de günümüzde zarafetin, inceliğin ve masumiyetin sembolü olan laleler rengarenk görüntüleriyle huzur veriyor.

KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİP

Hikâyesi Osmanlı dönemine dayanan koru IV. Murad tarafından İranlı Emir Güne Han'a armağan ediliyor ve adını da buradan alıyor. Koru içinde Sarı Köşk, Pembe Köşk ve Beyaz Köşk olarak isimlendirilen 3 köşk yer alıyor. Köşkler isimlerini dış cephelerinin renklerinden almış. Her yıl nisan ayında lale festivaline ev sahipliği yapan koru İstanbul'un en sık ziyaret edilen parkların başında geliyor. Çeşitli çam, şemsiye çamı, selvi, köknar, söğüt ve ıhlamur ağaçlarının yer aldığı koruda göl, Boğaz'ın güzel manzarasına sahip teraslar, koşu ve yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları, piknik alanları ve fotoğraf çekme noktaları yer alıyor. Boğaz'a nazır huzurlu bir ortamda yeşillikler içerisindeki koru, pandemi öncesinde özellikle hafta sonu kahvaltı, yeme içme ve dinlenme için ideal yerler arasında bulunuyordu. Şimdi ise sadece hafta içi doğa ile baş başa olmak isteyen vatandaşlara ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Acun Ilıcalı Burak Sergen Murat Yıldırım
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bahar lalelerle karşılandı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:28:58. #1.14#

title