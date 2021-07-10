Bahar Feyzan kimdir? Bahar Feyzan kaç yaşında, nereli? Bahar Feyzan hayatı ve biyografisi!
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Bahar Feyzan kimdir? Bahar Feyzan kaç yaşında, nereli? Bahar Feyzan hayatı ve biyografisi!

Bahar Feyzan kimdir? Bahar Feyzan kaç yaşında, nereli? Bahar Feyzan hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yaptığı programlarla dikkatleri çeken Bahar Feyzan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Bahar Feyzan kaç yaşında, nereli? Bahar Feyzan hayatı ve biyografisi! Bahar Feyzan kimdir?

Açık oturum programları ile dikkatleri çeken Bahar Feyzan hakkında araştırmalar yapılıyor. Bahar Feyzan kimdir? Bahar Feyzan kaç yaşında, nereli? Bahar Feyzan hayatı ve biyografisi!

BAHAR FEYZAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Temmuz 1979

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: İstanbul

Liseyi Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. New York'ta ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı.1998-2001 yıllarında Tilmo Faktoring ve İlke Faktoring şirketlerinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. Muhabirlik ile meslek hayatına başladı ve iş dünyasında önemli röportajlara imza attı. İlk olarak CNBC-e'de medyaya adım attı. Daha sonra Habertürk'e geçti ve orada 2 yıl çalıştı. Meslek hayatına muhabirlik ile başladı ve iş dünyasında önemli röportajlara imza attı. Daha sonra NTV'ye geri dönerek ekonomi üzerine programlar ve röportajlar yaptı. Türkiye onu Brad Pitt ile yaptığı röportajla tanıdı. NTV'nin New York temsilciliğini görevini yaptı. 2006 yılında Star TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayarak bir yıl çalıştıktan sonra bu kanaldan ayrıldı. Daha sonra Kanal 24'te hem Moderatör Akşamüstü hem de Tatlı Sert programını sundu. 2010 yılında TRT Türk'te Küresel Nabız programını sundu. Daha sonra tv8'de hem 50 Dakika hem de Yaz Günlüğü programını sundu

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Bahar Feyzan kimdir? Bahar Feyzan kaç yaşında, nereli? Bahar Feyzan hayatı ve biyografisi! - Haberler
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