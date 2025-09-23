Bahar dizisi nerede, hangi hastanede çekiliyor?

Bahar dizisi hangi hastanede çekiliyor? Bahar dizisi, ekranlara geldiği günden bu yana hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla gündemde. Dizinin çekimlerinin İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılması da izleyicilerin dikkatini çekiyor.

BAHAR DİZİSİ KONUSU

Bahar dizisi, uzun yıllarını ailesine adayan bir kadının ani bir hastalık sonrası yeniden hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Tıp fakültesi mezunu olan Bahar, evlendikten sonra kariyerini bir kenara bırakıp kendini eşine ve çocuklarına adıyor. Ancak karşılaştığı ağır bir hastalık, hayatındaki dengeleri sarsıyor. Yaşadığı süreç, Bahar'ın eşinden karşılık görmediğini fark etmesine ve kendi hayatını sorgulamasına yol açıyor.

Dizinin ilk sezonunda Bahar, boşanma kararı alarak doktorluk mesleğine geri dönüyor. Bu süreçte karşısına çıkan Evren karakteri, onun hayatına yeni bir yön veriyor. Bahar'ın mesleğine yeniden dönüşü, hem kişisel gelişimi hem de yeni bir aşkın başlangıcıyla birlikte ilerliyor. İzleyici, Bahar'ın dönüşüm sürecine adım adım tanıklık ediyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak yer alıyor. Demet Evgar, Bahar karakterine hayat verirken, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak da hikayede önemli roller üstleniyor.

Kadronun genişliği de dikkat çekiyor. Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan dizinin diğer önemli isimleri arasında bulunuyor.

BAHAR DİZİSİ NEREDE, HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Bahar dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. Şehrin farklı bölgelerinde yapılan çekimler, dizinin atmosferini destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

Ancak dizide yer alan hastane sahnelerinin nerede çekildiği konusunda yapımcılar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Çekimler İstanbul'daki özel bir hastanede yapılıyor.