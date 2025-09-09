Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 48. bölüm CANLI izleme linki!

Ayça Üzüm'ün senaryosunu kaleme aldığı yapımda; gençliğinde büyük idealleri olan, tıp eğitimini tamamladıktan sonra hayatını eşine ve çocuklarına adayan Bahar'ın (Demet Evgar) beklenmedik bir hastalıkla değişen yaşamına ve dönüşüm sürecine odaklanılıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan dizi her hafta izleyicisiyle buluşuyor. Bahar dizisini canlı izlemek isteyenler için 48. bölüm yayın linki de araştırılıyor.

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU

Mutfakta doktor önlüğüyle gördüğümüz Bahar'ın yer aldığı dikkat çekici afiş, dizinin hikayesiyle büyük uyum göstererek beğeni topladı. Tıp fakültesini büyük ideallerle bitiren ve sonrasında hayatını eşine ile çocuklarına adayan Bahar, beklenmedik bir hastalıkla karşılaşınca hayatını yeniden kurmaya karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sloganıyla öne çıkan afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşümün ilk işaretlerini izleyiciye veriyor.

Dizi; hepimiz gibi yenilmiş ama herkesten daha cesur karakterleri bir araya getiriyor. Bahar (Demet Evgar), ölümle burun buruna geldiğinde dışarıdan kusursuz gibi görünen ailesinin ve özellikle eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) gizli kalmış yüzüyle tanışır. Bahar'ın ani rahatsızlığı, ailedeki tüm dengeleri değiştirir. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), hem kişisel hem de profesyonel anlamda Timur'un karşısına rakip olarak çıkar. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme çabaları ise kimi zaman trajikomik sahnelerle izleyiciye umut ve ilham verir.

BAHAR YENİ SEZON OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Esra Ruşan, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu ve Hatice Aslan gibi sevilen isimler yer alıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm tanıtımında, yaşadığı tüm zorluklara rağmen dimdik duran Bahar'ın azmi bir kez daha öne çıkıyor. Ancak bu kez karşısına hastanenin yeni başhekimi Harun çıkar. Bahar'la geçmişte yaşadığı gerginlikler, daha ilk anda tansiyonu yükseltir. Diğer tarafta hastaneye katılan yeni asistan Maral, iddialı tavırlarıyla asistanlar arasında büyük değişimlerin kapısını aralar.

Bahar ve Evren aşklarını açıklama kararı alırken, Naz'ın Evren hakkında aldığı şaşırtıcı karar tüm dengeleri bozar. Yeni sezonda Bahar; hem meslek hayatında hem de özel yaşamında çok daha büyük mücadeleler verirken, izleyiciye yeniden umut, güç ve heyecan dolu anlar sunacak.