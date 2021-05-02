Bahar Candan parayla arkadaş arıyor
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Bahar Candan parayla arkadaş arıyor

Bahar Candan parayla arkadaş arıyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bahar Candan, 5 bin TL maaş + sigorta + yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını açıkladı.

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, takipçilerinden şaşırtıcı bir istekte bulundu. Yalnızlığından dem vuran Candan, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Bahar Candan, 5 bin TL maaş + sigorta + yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını açıkladı. Fenomen isim, " Bahar Candaş'a arkadaş olacak iş ilanı. 5 Bin TL maaş + sigorta + yemek + ara öğün" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bahar Candan, değişimiyle de gündeme gelmeye devam ediyor. Candan, son olarak saçlarını sarıya boyatması ve verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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