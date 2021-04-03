Bahar Candan'ın şoförü Etiler'de kaza geçirdi

Geçtiğimiz hafta Uludağ'da darbedilen fenomen Bahar Candan'ın şoförü Etiler'de trafik kazası geçirdi. Kazada, şoförün bacağı kırılırken Candan'ın araç içerisinde olmadığı öğrenildi.

Uludağ'da yanına hayranı olarak yaklaşan Murat D. adlı şahıs tarafından kendisini darbedilen sosyal medya fenomeni Bahar Candan'a bir kötü haber de şoföründen geldi.

"ÜZERİMDE BİR UĞURSUZLUK VAR"

Uğursuzluklar peşini bırakmayan Bahar Candan'ın şoförü, dün gece Etiler'de kaza geçirdi.Candan'ın araç içerisinde olmadığı kazada, şoförün bacağı kırıldı. Kaza sonrası konuşan ünlü fenomen, "Şoförüm beni evimden almaya geldiği esnada Etiler'de trafik kazası geçirdi. Şoförün bacağı kırıldı. Üzerimde bir uğursuzluk var. Nasıl olacak hiç bilmiyorum?" dedi.