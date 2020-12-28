Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı
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Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı

28.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:17

Katıldığı yarışmalarla yıldızı parlayan Nihal Candan, kaldığı otelin banyosunda bornozla cüretkar pozlar verdi. Pozlarında açıldıkça açılan Candan'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında Survivor'a katılan Nihal Candan her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor. Şimdiler otelde kalan Candan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından birbirinden cesur pozlarını yayınladı.

AÇILDIKÇA AÇILDI

Kilo alıp verdiği için deforme olan göğüslerine silikon taktıran Candan, bornozla ayna karşısında poz verdi. Genç isim verdiği göğüs dekolteli pozlarında açıldıkça açıldı. Ünlü ismin cesur paylaşımları kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavururken paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

İşte Nihal Candan'ın cüretkar pozları...

Bahar Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı
Bahar Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı
Bahar Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı
Haber Yorumları (2)
DELİ VELİ: Bu kıza üstün cesaret madalyası verilmeli şimdilerde ayna karşısı banyo içerisi fotoğraflar moda oldu aferim cesur kız
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MAHO: Karşı komşunun kızı Zuhal da geçen böyle açılmış saçılmıştı ve bundan daha güzeldi bu kim ki:))
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