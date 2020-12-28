Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında Survivor'a katılan Nihal Candan her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor. Şimdiler otelde kalan Candan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından birbirinden cesur pozlarını yayınladı.

AÇILDIKÇA AÇILDI

Kilo alıp verdiği için deforme olan göğüslerine silikon taktıran Candan, bornozla ayna karşısında poz verdi. Genç isim verdiği göğüs dekolteli pozlarında açıldıkça açıldı. Ünlü ismin cesur paylaşımları kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavururken paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

İşte Nihal Candan'ın cüretkar pozları...