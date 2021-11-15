Bahane sunan taksici cezadan kurtulamadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi'nde denetim yaptı. Sırtının ağrıdığını bahane ederek emniyet kemeri takmayan taksiciye 144 lira para cezası kesilirken, denetimlerde 12 sürücüye toplam 2 bin 923 TL parası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Yapılan denetimler kapsamında 10 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan bin 440 TL, bir sürücüye kapalı alanda sigara içmekten 144 TL ve bir diğer sürücüye ise belediyeye bağlı ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle bin 339 TL para cezası kesilirken araç da bağlanarak trafikten men edildi. Yapılan denetimler kapsamında 12 taksi sürücüsüne toplamda 2 bin 923 TL para cezası kesildi.

"Sırtım ağrıyor dedi cezayı yedi"

Sırtının ağrıdığını söyleyerek emniyet kemerini takmadığını ve ısrarla ceza yemediğini söyleyen sürücü, "Abi vallahi o şey takılıydı. Sırtım ağrıyordu o yüzden arkadan takılı. Geçen sefer de kemerden ceza kestiler zaten" dedi. Araçtan inerken el frenini çekmeyi unutan sürücüyü basın mensupları uyardı.

Ceza kesilince polis ekiplerine isyan eden bir başka sürücü Muzaffer Kartel ise "Büyük sıkıntı var. Zaten trafikten bir şey yapamıyoruz. Görüyorsunuz, boşu boşuna maalesef ceza yedim" diye konuştu.

Belediye ruhsatı olmadığı gerekçesiyle aracı bağlanan 66 yaşındaki Remzi Göksoy ise "25 yıldır taksicilik yapıyorum. Neden ceza yediğimi de size anlatayım. Onu da bilmiyorum gerçi. 65 yaş üstü çalışamaz diye bir yasa çıktı. Yaş sınırı 69'a çıktı dediler ben de bağlı olduğum belediyeye gidip evraklarımı teslim ettim. Müracaat ettim fakat şu an bize yazı gelmedi dediler. Sınır 65 yaş ben 66 yaşındayım bir yaşla ceza yedim. Evrak eksiğinden ceza yedim. Aracımı da bağladılar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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