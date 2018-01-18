Bahamalar'da Küçük Uçak Kayboldu

Bahamalar'da içinde 6 kişinin bulunduğu küçük bir uçak kayboldu.

Hava Kazası Soruşturma Dairesinden Başmüfettiş Delvin Major, hava trafik kontrol görevlilerinin, Andros adasından başkent Nassau'ya doğru gitmekte olan Piper Aztec tipi uçakla radar temasını kaybettiğini belirtti.

Uçakta 6 kişinin bulunduğunu bildiren Major, denizde arama başlatıldığını kaydetti.

Yerel bir havayolu şirketine kayıtlı uçağın pilotunun Bahamalı olduğu bildirilirken, uçaktaki diğer kişiler hakkında bilgi verilmedi.