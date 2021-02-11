Bahamalar'da küçük bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı

Karayipler'de yer alan Bahamalar'da küçük bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra ABD Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karayipler'de yer alan Bahamalar'da küçük bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra ABD Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, yaptıkları açıklamada, tekneleri alabora olan 3 Küba vatandaşının, yüzdükleri Anguilla Adası'nda 33 gün geçirdiğini öğrendiklerini bildirdi.

Yetkililer, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 2 erkek ile 1 kadının, adada hayatta kalabilmek için Hindistan cevizi, deniz salyangozu ve fareyle beslendiklerini söylediğini aktardı.

Adadan kurtarılanlara ilk müdahalenin yapıldığını ifade eden yetkililer, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik