Bahamalar'da küçük bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı
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Bahamalar'da küçük bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı

11.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:10
Bahamalar'da küçük bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı

Karayipler'de yer alan Bahamalar'da küçük bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra ABD Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karayipler'de yer alan Bahamalar'da küçük bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra ABD Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, yaptıkları açıklamada, tekneleri alabora olan 3 Küba vatandaşının, yüzdükleri Anguilla Adası'nda 33 gün geçirdiğini öğrendiklerini bildirdi.

Yetkililer, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 2 erkek ile 1 kadının, adada hayatta kalabilmek için Hindistan cevizi, deniz salyangozu ve fareyle beslendiklerini söylediğini aktardı.

Adadan kurtarılanlara ilk müdahalenin yapıldığını ifade eden yetkililer, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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