Bahadır Özgür kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Bahadır Özgür kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

BAHADIR ÖZGÜR KİMDİR?

Bahadır Özgür Güler, Akademik, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmıştır. Bahadır Özgür, 1975 Kayseri'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Bahadır Özgür, gazetecilik kariyerine 1997'de Evrensel'de başladı.

2005 ile 2010 yılları arasında Ekonomi gazetesi Referans'ta editör olarak çalıştı. Bahadır Özgür Güler kitapları;Efil Yayıneviaracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Bahadır Özgür Güler tarafından yazılan son kitap"Genel Matematiğe Giriş 2. Cilt", Efil Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur. Özgür, Radikal Gazetesi kapanınca Hürriyet'e alındı ancak buradan istifa etti. Şubat 2018'den beri Gazete Duvar'da köşe yazıları yazdı.

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