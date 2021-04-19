Bahadın Yaşlanma Vakfı'na 2 akülü araç desteği

Dünya Yozgatlılar Federasyonu (DUYKON) ve Bielefeld Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bahadın Yaşlanma Vakfı'na 2 akülü engelli aracı verildi.

Dünya Yozgatlılar Federasyonu (DUYKON) ve Bielefeld Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bahadın Yaşlanma Vakfı'na 2 akülü engelli aracı verildi.

Bahadın Yaşlanma Vakfı Başkanı Dilaver Özcan, AA muhabirine, verilen akülü araçların vakıfta kalan 2 vatandaşın ihtiyacını karşıladığını belirterek, "Vakfımızda şu an 8 konuğumuz var. Bunlardan 2'si yürümekte zorluk çekiyordu. Bu iki aracı o vatandaşlarımıza vereceğiz. Vakfımız kendi evlerinde yaşayan 25 yaşlıya da hizmet vermektedir. Bu vatandaşlarımızın arasında da akülü araca ihtiyacı olan kardeşlerimiz ve büyüklerimiz var. Onların sorunlarını da çözmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

Özcan, akülü araçları sağlayan DUYKON Başkanı Serhat Baran'a, Bielefeld Engelliler Yardımlaşma Dayanışma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Karabel'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen