Bagok Dağı'nda büyük yangın: 6 Süryani köyü tehdit altında
Mardin'in Bagok Dağı'nda çıkan ve İlk 3 saatte kontrol altına alınamayan yangın, 6 Süryani köyünün yakınlarına geldi. Köylüler, Botaş İstasyonu'na doğru giden yangının petrol boru hattına ulaşması halinde büyük tehlike yaşanacağı uyarısı yaptı.
Mardin'in Bagok Dağı'nda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.6 Süryani köyünü büyük risk altına alan yangın, ilk 3 saatte kontrol altına alınamadı.
"ALEVLER İSTASYONA ULAŞIRSA BÜYÜK TEHLİKE OLUR"
Ardından alevlerin Elbeğendi Kafro köyüne ulaştığı haberi geldi. Köy duman altında kalırken, itfaiye ve köylüler alevlerin evlere ulaşmaması için mücadeleye girdi.
Alevlerin Botaş İstasyonu'na doğru gittiği belirtilirken, ulaşması durumunda büyük risk yaratacağı uyarısı yapıldı.
İLK MÜDAHALE KÖYLÜLERDEN
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Bagok Dağı'nın köylerinde saat 14.00 sularında çıkan yangın, kuru otların etkisiyle bir anda büyüyerek geniş bir
alana yayıldı.
6 SÜRYANİ KÖYÜ TEHLİKE ALTINDA
Yangının yakınlarına geldiği Elbeğendi, Güzelsu, Dibek, Üçköy, Üçyol ve Dağiçi köylerinin hepsinin Süryani köyleri olduğu öğrenildi.
Yangının yaklaşmasıyla birlikte risk altına giren köylüler, kendi imkanlarıyla müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.