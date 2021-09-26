Bağlar Belediyesi ekipleri okul çevresini düzenledi - Haberler
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Bağlar Belediyesi ekipleri okul çevresini düzenledi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Bağlar Belediyesi ekipleri okul çevresini düzenledi

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi ekipleri Ekince İlkokulu'nun çevresini düzenleyerek, söz konusu alanı öğrenciler için rahat zaman geçirip oyun oynayabilecekleri hale getirdi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi ekipleri Ekince İlkokulu'nun çevresini düzenleyerek, söz konusu alanı öğrenciler için rahat zaman geçirip oyun oynayabilecekleri hale getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okul yönetimi ve velilerin talebi üzerine harekete geçen Bağlar Belediyesi, peyzaj, parke taşı döşeme ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla okul alanı ve çevresini yeniledi.

Daha sonra öğretmen ve öğrenciler okul çevresine fidan dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekince İlkokulu Müdürü Sait Akdağ, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti belirtti.

Akdağ, "Okulumuzun daha önce çevresi çok kötüydü. Öğrencilerimiz zor koşullarda gelip gidiyordu. Okulumuz çok güzel bir görüntü kazandı. Hem biz hem de velilerimiz için iyi oldu. Öğrencilerimizle geleceğe nefes olmak amacıyla fidan diktik." ifadelerini kullandı.

Bağlar Belediyesi ekipleri okul çevresini düzenledi

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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