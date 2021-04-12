Bağlar'da simit satarak geçimini sağlayan diyabet hastasına anlamlı destek
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Bağlar'da simit satarak geçimini sağlayan diyabet hastasına anlamlı destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağlar'da simit satarak geçimini sağlayan diyabet hastasına anlamlı destek

Geçimini simit satarak sağlayan yüzde 80 görme engelli diyabet hastası Aydın Yılmaz'ın, 'sağlıklı koşullarda simit satabilmek için simit arabasına sahip olmak istiyorum' talebine anlamlı cevap Ak Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan geldi.

Geçimini simit satarak sağlayan yüzde 80 görme engelli diyabet hastası Aydın Yılmaz'ın, 'sağlıklı koşullarda simit satabilmek için simit arabasına sahip olmak istiyorum' talebine anlamlı cevap Ak Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan geldi.

Beyoğlu, hayata tutunma mücadelesi takdir toplayan 53 yaşındaki Yılmaz'ı hem ziyaret etti, hem de istediği seyyar simit aracını hediye etti. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yaşayan, kadayıf ve baklava ustalığı yaparken 8 yıl önce diyabet hastalığına yakalanan yüzde 80 görme engelli Aydın Yılmaz, okul durağında simit ve maske satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Emeğiyle ailesinin geçimini sağlamaya çalışan Yılmaz'ın tek arzusu simitlerini taze tutabilecek ve satışını arttıracak bir simit arabası satın alabilmekti. Maddi imkansızlıklardan dolayı istediği arabayı alamayan Yılmaz'ın 'sağlıklı koşullarda simit satabilmek için simit arabasına sahip olmak istiyorum' talebini Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yerine getirdi.

Beyoğlu, Koşuyolu semtinde ziyaret ettiği Yılmaz'a moral verip mücadelesini takdir ederek gerekli desteği sağlayacaklarının sözü verdi. Beyoğlu'nun verdiği talimatla modern görünümlü araba şehir dışından temin edilerek kendisine hediye edildi. Başkan Beyoğlu, "Lideri Recep Tayyip Erdoğan olan bir devletin ve davanın erleri hiçbir vatandaşını çaresiz bırakmaz. Bu kardeşimizin takdire şayan ekmek kazanma mücadelesine destek olmak istedik" dedi.

Arabayı teslim alan Yılmaz da, yaşama tutunma mücadelesine anlamlı destek sağlayan Başkan Beyoğlu'na teşekkür ederek, "Simit arabam olmadığı için simitler çabuk kuruyordu. Tepsi üzerinde sattığım simitlere de fazla rağbet olmuyor. Seyyar simit aracına ihtiyacım vardı. Belediye Başkanımızı burada görünce önce şaşırdım, sonra çok mutlu oldum. Durumum hakkında bilgi alarak gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi. Allah razı olsun kendisinden. Kısa sürede arabayı temin ederek ulaştırdı. Şu an çok mutluyum. En azından daha güzel koşullarda iş yapma imkanım oldu" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Bağlar'da simit satarak geçimini sağlayan diyabet hastasına anlamlı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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