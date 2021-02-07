Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan ihtiyaç sahibi çocuklara giysi desteği
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan ihtiyaç sahibi çocuklara giysi desteği

07.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:04
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan ihtiyaç sahibi çocuklara giysi desteği

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye bünyesinde faaliyet gösteren giyim mağazası aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye bünyesinde faaliyet gösteren giyim mağazası aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü.

Belediyenin imkanları ve hayırseverlerin bağışlarıyla alınan giysiler belediye tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile ziyaret ettiği mağazada ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklarla bir araya geldi.

Hazırlanan giysi paketlerini çocuklara takdim eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Çocukların mutlu olduğu toplum geleceğe umutla bakar. Görevimiz çocuklara imkan yaratmak. Bu işi belediyemizin imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle yapıyoruz. Çocukların yüzündeki tebessüm her şeye bedel."

Ziyaretin sonunda aileler ve çocuklarla fotoğraf çektiren Beyoğlu, çocuklarla yakından ilgilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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