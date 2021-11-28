Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, Hazro'da hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun Hazro ilçesinde hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Beyoğlu'nun ilçesinin kırsal Çökeksu Mahallesi'nde hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ettiği, vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediği, çocuklara oyuncak hediye ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, "Merkezden kırsaldaki en ücra köşelere kadar her yerdeki vatandaşlarımız bizim için değerlidir. Devletimiz güçlüdür, hükümetimiz ve bizler sizlere hizmet etmek için varız. Dualarınıza talibiz." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet