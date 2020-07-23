Bağlantı yolundaki çalışmalar tamamlanıyor Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında sürdürdüğü beton asfalt serim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların yeni noktası Antakya oldu.

Eski hali yıpranmış parke ve sathi kaplama olan Kuzeytepe-Oğlakören mahalleleri bağlantı yolunda söküm işlemlerini tamamlayan Büyükşehir ekipleri, ilk olarak kanal temizliği ve drenaj boru hattı döşeme işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu çalışmaların devamında bin 250 metre uzunluğundaki bağlantı yolunda zemin iyileştirmesi yapan Büyükşehir ekipleri, beton asfalt serimine de başladı.

Asfalt seriminin kısa sürede tamamlanarak yolun kullanıma açılacağını ifade eden Büyükşehir ekipleri, çalışmalar süresinde anlayış gösteren mahalle sakinlerine teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Bültenler