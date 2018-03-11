Bağıvar Caddesi Ağaçlandırıldı

Daha yeşil bir Diyarbakır için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mardin yolu ile Bağıvar Köprüsü arasında bulunan Bağıvar caddesindeki orta refüjde ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Daha güzel ve yeşil bir Diyarbakır için çalışmalarını aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, peyzaj çalışmalarının yanında yapımı tamamlanan orta refüjler de ağaçlandırma çalışmalarını da yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Mardin yolu ile Bağıvar köprüsü arasında kalan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Bağıvar Caddesinde bulunan orta refüje 201 adet İran Çam'ı dikerek ağaçlandırdı.

Ağaçlandırma işlemi için ilk etapta orta refüje kırmızı toprak serildi. Görünümün daha estetik ve simetrik olması için refüj genişliği metrelerle hesaplanarak çukurlar açıldı. Açılan çukurlara saksı içinde bekletilen İran çamları konularak çukurlar toprakla doldurulduktan sonra ağaçlara can suyu verildi. Ağaç dikiminin tamamlanmasının ardından refüje tekrar kırmızı toprak serilerek, ağaçların daha sağlıklı büyümesi için harmanlama ve toprak tesviyesi yapıldı. - DİYARBAKIR