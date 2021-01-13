Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı
13.01.2021 09:50 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:57
Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan Neslihan Atagül'e geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konuldu. Rahatsızlığı ilerleyen oyuncu 10 günlük rapor alarak dinlenmeye başladı.
Star TV ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Muğla'da yapılan Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Neslihan Atagül'den kötü haber geldi. Hızla kilo kaybeden oyuncunun bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.
DİNLENMEYE ÇEKİLDİ
TV100'de yer alan habere göre, Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu ileri sürüldü. Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.