Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı

Star TV ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Muğla'da yapılan Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Neslihan Atagül'den kötü haber geldi. Hızla kilo kaybeden oyuncunun bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.

DİNLENMEYE ÇEKİLDİ

TV100'de yer alan habere göre, Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu ileri sürüldü. Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.