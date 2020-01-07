Bağırsağını tıkayan hurma çekirdekleri çıkarıldı

07.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:26

ORDU'da mide ağrısı şikayetiyle özel hastaneye başvuran Erkan Özkan'ın (79) midesinde, tükettiği hurmanın çekirdeklerinin oluşturduğu kitle tespit edildi. Özkan'ın midesindeki çekirdekler, kolonoskopi işlemiyle çıkarıldı.

Altınordu ilçesinde yaşayan Erkan Özkan, geçen hafta bahçesinden topladığı hurmalardan yedi. Bir müddet sonra midesi bulanmaya başlayan Özdemir, kusmaya başladı. Dört gün boyunca evden dışarıya çıkamayan Özkan, kentteki özel bir hastanenin Gastroenteroloji Polikliniği'ne başvurdu. Doç. Dr. Fuat Ekiz tarafından yapılan kolonoskopi sonrası, hurma çekirdeklerinin Özkan'ın bağırsağını tıkadığı ortaya çıktı. Erkan Özkan'ın bağırsağındaki çekirdekler 1 saatlik kolonoskopi işlemi sonrasında çıkartıldı. Başarılı operasyonun ardından Özkan, sağlığına kavuştu.

'HURMAYI ÇEKİRDEKLERİYLE TÜKETMEYİN'

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, hurmanın çekirdekleriyle tüketilmesinin zararlarına dikkat çekerek, "Hurma, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çok tüketilen bir meyve olduğu için bu gibi vakaları çok görmekteyiz. Hurmayı günde 2, 3 adet tüketmek kabızlık, sindirim problemi, kalp problemleri ve hatta kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu olabilmektedir. Hurma bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır, fakat aşırı ve çekirdeği ile tüketildiği takdirde sindirimi zorlaştırır, kabızlık yapabilir ve zamanla taşlaşarak mide- bağırsak sisteminde tıkanmaya yol açabilir. Bu faydalı meyveyi özellikle bağırsak ameliyatı geçirenlerin daha dikkatli bir şekilde tüketmesini öneriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA