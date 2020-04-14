Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydar Baş, Akçaabat, Sabah, Güncel

Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüs tedavisi gördüğü Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüler ortaya çıktı.

14.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:32
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs testi pozitif çıkınca dün Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi Haydar Baş'ın dün akşam durumu iyiye gittiği açıklanırken bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi geldi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

Koronavirüs nedeniyle tedavi süresinde sevenleri tarafından kendisine iletilen mesajlara son kez karşılık vererek seslenen Haydar Baş, "Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor. Hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun" diyerek duygulandığı gözlendi.

YAŞADIĞI MAHALLE KARANTİNA ALTINDA

Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Kovid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

İlgili Haberler

Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
BTP Genel Başkanı Haydar Baş kimdir? Haydar Baş hayatı ve biyografisi!
BTP Genel Başkanı Haydar Baş kimdir? Haydar Baş hayatı ve biyografisi!
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız
Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra...
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Saruhan Oluç Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Falcao Ronaldinho Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 14:41:43. #1.14#
title