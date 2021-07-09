Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin trafik kazasında hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter, hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter, hayatını kaybetti.

Soma'da çalıştıkları firmadan 8 yıldır tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle dün maden işçileri tarafından Ankara'da yapılan eyleme katılan Tahir Çetin ve Ali Faik İnter, 45 YC 0299 plakalı otomobille dönüşe geçti.

Otomobilin Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak alanda takla atması sonucu Tahir Çetin (43) ve Ali Faik İnter (26) yaşamını yitirdi.

Dün maden işçilerinin bulunduğu otobüsler, Ankara'da durdurulmuş, aralarında Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin'in de yer aldığı 5 kişilik heyet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileriyle görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tıpırtın