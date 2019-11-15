Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda çok sayıda göstericinin öldüğü belirtiliyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tahrir Meydan'ı yakınında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından duyuldu.
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Irak güvenlik kaynaklarından henüz ölü ve yaralı konusunda bir açıklama yapılmadı. Saldırının ardından çekilen ilk görüntülerde patlatılan aracın yandığı görülüyor.
SON 1,5 AYDA 319 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Konseyi tarafından 319 kişinin hayatını kaybettiği, 15 bin kişinin de yaralandığını açıklandı.
Haber Videosu: Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var