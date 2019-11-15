Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

15.11.2019 23:42 | Son Güncelleme: 16.11.2019 00:00

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tahrir Meydan'ı yakınında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından duyuldu.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Irak güvenlik kaynaklarından henüz ölü ve yaralı konusunda bir açıklama yapılmadı. Saldırının ardından çekilen ilk görüntülerde patlatılan aracın yandığı görülüyor.

SON 1,5 AYDA 319 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Konseyi tarafından 319 kişinin hayatını kaybettiği, 15 bin kişinin de yaralandığını açıklandı.





Kaynak: AA