Bağdat'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi: ABD ve İsrail protesto edildi
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Bağdat'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi: ABD ve İsrail protesto edildi

Bağdat’ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi: ABD ve İsrail protesto edildi

04.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:26
Bağdat'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi: ABD ve İsrail protesto edildi

'ın başkenti 'ta, dün sabah hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.


Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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