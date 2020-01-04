Bağdat'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi: ABD ve İsrail protesto edildi
Bağdat’ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi: ABD ve İsrail protesto edildi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, dün sabah hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı. Euronews.com'da Görüntüle