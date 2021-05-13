Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde Bayram namazı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Müslümanlar, Ebu Hanife en-Numan Camii'ne akın ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Bayram Namazı kıldı ve Filistin halkı için dua etti.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Müslümanlar, Ebu Hanife en-Numan Camii'ne akın ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Bayram Namazı kıldı ve Filistin halkı için dua etti. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'de bayram namazını buradaki cemaatle saf tutarak kıldı. Bayram namazı sonrası Gazze'ye destek açıklaması yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp