Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde Bayram namazı
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Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde Bayram namazı

Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Müslümanlar, Ebu Hanife en-Numan Camii'ne akın ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Bayram Namazı kıldı ve Filistin halkı için dua etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Müslümanlar, Ebu Hanife en-Numan Camii'ne akın ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Bayram Namazı kıldı ve Filistin halkı için dua etti. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'de bayram namazını buradaki cemaatle saf tutarak kıldı. Bayram namazı sonrası Gazze'ye destek açıklaması yapıldı.

Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde Bayram namazı
Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde Bayram namazı
Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde Bayram namazı
Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde Bayram namazı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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