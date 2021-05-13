Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde Bayram namazı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Müslümanlar, Ebu Hanife en-Numan Camii'ne akın ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Bayram Namazı kıldı ve Filistin halkı için dua etti.