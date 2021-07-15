Bağdat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağdat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Bağdat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit olanlar Irak'ın başkenti Bağdat'ta dualarla anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit olanlar Irak'ın başkenti Bağdat'ta dualarla anıldı.

15 Temmuz şehitleri için Bağdat'taki İmam-ı Azam Külliyesi'nde akşam namazını müteakip hatim duası edildi. Etkinliğe Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ve büyükelçilik personeliyle Iraklı vatandaşlar katıldı.

Duanın ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna hayır yemeği dağıtıldı.

İmam-ı Azam Külliyesi'nde ayrıca 15 Temmuz gününe özel fotoğraf sergisi de açıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Güney, "15 Temmuz şehitleri için ve acı hatıraları tekrar hatırlayıp bir daha yaşanmaması için dua etmeye geldik. İmam-ı Azam Camii bize ev sahipliği yaptı." dedi.

İmam-ı Azam Camii'nin Irak'ın ve İslam aleminin en önemli dini yerlerinden biri olduğunu ifade eden Güney, şunları kaydetti:

"Biz bir anlamda ön karakol görevi yaptık. Biz yaşadık bu acı günü İslam alemi yaşamasın. İslam kisvesi altında darbe teşebbüsünde bulunan bir terör örgütüyle (FETÖ) karşılaşmıştık. Bunun tekrarlanmaması lazım. Tüm terör örgütleriyle İslam ve başka adları kullansa da mücadeleyi beraber yapmamız lazım."

"Mesajımız, Irak'ın istikrarı ve bütünlüğü"

Büyükelçi Güney, Türkiye olarak Irak'ta hiçbir şekilde mezhepsel ve etnik fark gözetmediklerini vurgulayarak, "Anlayışımızda Şiilik-Sünnilik yok, İslam dini vardır. Kerkük ve Necef'e gittim. Irak çok toplumlu ve dinli bir halka sahip. Bu halkın bir arada istikrarlı ve barış içerisinde yaşamasını istiyoruz. Mesajımız; kesinlikle Irak'ın istikrarı ve bütünlüğü. Irak'ın ekonomik refahı ve siyasal bütünlüğü de önemlidir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi duygu dolu anlar yaşattı
Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi duygu dolu anlar yaşattı
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam İlyas Tetik Düm Tek Tek
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağdat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 22:21:19. #1.15#

title