Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yaparak yaşlı kadına çarpan sürücü adli kontrolle serbest
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Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yaparak yaşlı kadına çarpan sürücü adli kontrolle serbest

Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yaparak yaşlı kadına çarpan sürücü adli kontrolle serbest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapması sonucu yaşlı kadına çarparak ağır yaralayan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapması sonucu yaşlı kadına çarparak ağır yaralayan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ortalama hızının 60-70 km arasında olduğunu söyleyen şüpheli, "Olaydan dolayı pişmanım" dedi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 68 yaşındaki Güler Baykal isimli kadın, aşırı hızla seyreden Bülent K. hakimiyetindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli araç sürücüsü gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Bülent K. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye gönderildi.

Adli kontrol şartıyla serbest

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Bülent K.'yı, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışına çıkmamak ve haftada 2 gün imza atmak şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

"Olaydan dolayı pişmanım"

Öte yandan emniyetteki ifadeleri ortaya çıkan Bülent K., "Aracımla Bağdat Caddesi'nde gezmeye çıkmıştık. Yanımda arkadaşım vardı. Aracı ben kullanıyordum. Ortalama hızım 60-70 km arasındaydı. Tam olarak Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'ne geldiğimde cadde üzerinde sağ şeritte bulunuyordum. Önümde araç olduğu için onu sollamak amacıyla sinyal vermeden orta şeride geçtim ve orta şeritten sol şeride geçtiğim esnada önüme birden bayan şahıs çıktı. Mesafe olduğu için frene basmama rağmen duramadım ve bayana çarptım. Bayana çarpmamak için direksiyonu sola kırdım, kaldırıma çıktım ancak yine de aracı kurtaramayarak çarpmak zorunda kaldım. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.

Olay sonrasında şoka girdiğini ve aracı durdurup yardım etmek istediğini söyleyen şüpheli, "Çevredeki vatandaşlar kazadan dolayı ben darp etti. Darp ile ilgili kimseden de şikayetçi değilim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yaparak yaşlı kadına çarpan sürücü adli kontrolle serbest - Haberler
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