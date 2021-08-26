Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor

Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkezden kırsala tüm noktalara hizmet götürmeye devam eden Nazilli Belediyesi, Bağcıllı Mahallesi'nde selin neden olduğu hasarı gidermek için çalışmalara devam ediyor.

Merkezden kırsala tüm noktalara hizmet götürmeye devam eden Nazilli Belediyesi, Bağcıllı Mahallesi'nde selin neden olduğu hasarı gidermek için çalışmalara devam ediyor.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Bağcıllı Mahallesi'nde selin neden olduğu hasarı gidermek için çalışmalara devam ediyor. Mahalle içi yollarda temizlik ve tamirat yapılması için harekete geçen ekipler, eş zamanlı parke taşı döşeyerek çalışmalarına hız verdi. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Bağcıllı Mahalle Muhtarı Hasan Güler, "Sağ olsun başkanımız selin yaralarını sarmaya devam ediyor. Diğer yollarımızın yapılması için de gerekli talimatları verdi. Köy içi yollarımızda genişletme yaparak parke taşları döşenmeye başlandı. İnşallah güzel olacak. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Nazilli'nin dört bir yanında temizlikten peyzaj çalışmalarına, park yapımından yeni yol açma faaliyetlerine kadar pek çok işin eş zamanlı ve koordineli bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Özcan, "Bağcıllı Mahallemizde yollarımızı yeniliyoruz. Allah'ın izniyle buradaki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Belediyemizin tüm imkanlarını ihtiyaç ivediliği gözeterek kentimiz için seferber etmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor
Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor
Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Erol Bulut Abdullah Avcı Sadık Çiftpınar Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 16:39:06. #1.15#

title