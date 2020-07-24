Bağcılarlı Emine Arslan "Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Bağcılarlı Emine Arslan "Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü

Dünya şampiyonluğu başarısı bulunan Bağcılar Belediyesi çalışanı milli sporcu Emine Arslan, Ülke TV 6. Geleneksel "Sporun Devleri Buluşuyor" yarışmasında yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.

Bağcılarlı Emine Arslan
24.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:37

Dünya şampiyonu milli sporcu, kadına şiddete karşı kick boksu tavsiye etti

Şiddet olaylarına dikkat çeken Arslan, "Bütün kadınlara bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Ülke TV 6'ncı Geleneksel "Sporun Devleri Buluşuyor" ödül yarışmasında 2019 yılının başarılı bulunan isimleri belli oldu. Antalya'da düzenlenen ve 70 ülkeden 1250 sporcunun mücadele ettiği Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Bağcılar Belediyesi çalışanı milli sporcu Emine Arslan "Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

Tekstil işçiliğinden şampiyonluğa

Zorlu yollardan geçerek şampiyonluğa ulaşan Arslan'ın sporla tanışması 8 yıl önce tekstil atölyesinde çalıştığı yıllara dayanıyor. Tekstil işçisi Emine Arslan, spor yapan arkadaşlarına özenerek 23 yaşında kick boksla tanışmıştı. İş sonrası antrenman salonlarına koşarak gittiği zorlu yıllara rağmen birçok başarı elde eden sporcu, antrenmanlara izin vermeyen iş yeri sahipleri yüzünden işsiz kalmıştı. Bağcılar Belediyesi birçok yarışmada Türkiye'nin gururu olan Emine Arslan'a el uzatmıştı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın girişimiyle Emine Arslan'a Gençlik Merkezi'nde antrenmanlarını daha rahat yapma olanağı olan bir iş imkanı sağlandı. Kendisine sunulan fırsatı değerlendiren Arslan'ın dünya şampiyonluğundan önce 2015 İzmir Türkiye Kick Boks Şampiyonluğu, 2015 Kıtalararası Şampiyonluğu, 2016 Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonluğu, 2016 Sakarya Light Contact Türkiye Şampiyonluğu ve 2016 Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa 2'nciliği bulunuyor.

Kadına şiddet olayları üzerinden mesaj veren Arslan, "Bütün kadınlara bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum. Dövüş sporlarını öğrensinler böylece kendilerini de korumuş olurlar. Çok çalışan mutlaka kazanır. Önünüze bir hedef koyduğunuz zaman başarılı olursunuz. Ayrıca sporda bir yerlere gelmemde üzerimde emeği olan Lokman Çağırıcı başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Emine, azmiyle gençlere rol model olmuştur

Emine Arslan'ı başarısından dolayı kutlayan Başkan Çağırıcı ise şunları söyledi: "Emine, azmiyle ve inancıyla gençlere rol model olmuştur. Hem Emine kızımızı hem de ödül almaya hak kazanan diğer sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Ülke TV ailesine de bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı Güncel
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı için belirlenen alanlar doldu, girişler durduruldu Güncel
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı için belirlenen alanlar doldu, girişler durduruldu
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti Ekonomi
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor Güncel
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı 3. Sayfa
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Kuyumculuk sektörünün vazgeçilmez bileziği Adana burmasının 2 bin 400 yıldır modası geçmiyor
Kuyumculuk sektörünün vazgeçilmez bileziği Adana burmasının 2 bin 400 yıldır modası geçmiyor
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Digitürk, yayın hakkı için TFF'ye iki şart sundu: Süper Lig'in isim hakkını satalım ve 1. Lig'i TRT'ye verelim
Digitürk, yayın hakkı için TFF'ye iki şart sundu: Süper Lig'in isim hakkını satalım ve 1. Lig'i TRT'ye verelim
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mensur Işık Özlem Zengin Donald Trump Mustafa Destici
Magazin Şeyma Subaşı Huysuz Virjin Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Selçuk İnan Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Muğla Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bağcılarlı Emine Arslan "Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 11:33:51. #1.14#
title