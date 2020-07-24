Bağcılarlı Emine Arslan "Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü Dünya şampiyonluğu başarısı bulunan Bağcılar Belediyesi çalışanı milli sporcu Emine Arslan, Ülke TV 6. Geleneksel "Sporun Devleri Buluşuyor" yarışmasında yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.

Dünya şampiyonu milli sporcu, kadına şiddete karşı kick boksu tavsiye etti

Şiddet olaylarına dikkat çeken Arslan, "Bütün kadınlara bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Ülke TV 6'ncı Geleneksel "Sporun Devleri Buluşuyor" ödül yarışmasında 2019 yılının başarılı bulunan isimleri belli oldu. Antalya'da düzenlenen ve 70 ülkeden 1250 sporcunun mücadele ettiği Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Bağcılar Belediyesi çalışanı milli sporcu Emine Arslan "Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

Tekstil işçiliğinden şampiyonluğa

Zorlu yollardan geçerek şampiyonluğa ulaşan Arslan'ın sporla tanışması 8 yıl önce tekstil atölyesinde çalıştığı yıllara dayanıyor. Tekstil işçisi Emine Arslan, spor yapan arkadaşlarına özenerek 23 yaşında kick boksla tanışmıştı. İş sonrası antrenman salonlarına koşarak gittiği zorlu yıllara rağmen birçok başarı elde eden sporcu, antrenmanlara izin vermeyen iş yeri sahipleri yüzünden işsiz kalmıştı. Bağcılar Belediyesi birçok yarışmada Türkiye'nin gururu olan Emine Arslan'a el uzatmıştı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın girişimiyle Emine Arslan'a Gençlik Merkezi'nde antrenmanlarını daha rahat yapma olanağı olan bir iş imkanı sağlandı. Kendisine sunulan fırsatı değerlendiren Arslan'ın dünya şampiyonluğundan önce 2015 İzmir Türkiye Kick Boks Şampiyonluğu, 2015 Kıtalararası Şampiyonluğu, 2016 Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonluğu, 2016 Sakarya Light Contact Türkiye Şampiyonluğu ve 2016 Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa 2'nciliği bulunuyor.

Kadına şiddet olayları üzerinden mesaj veren Arslan, "Bütün kadınlara bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum. Dövüş sporlarını öğrensinler böylece kendilerini de korumuş olurlar. Çok çalışan mutlaka kazanır. Önünüze bir hedef koyduğunuz zaman başarılı olursunuz. Ayrıca sporda bir yerlere gelmemde üzerimde emeği olan Lokman Çağırıcı başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Emine, azmiyle gençlere rol model olmuştur

Emine Arslan'ı başarısından dolayı kutlayan Başkan Çağırıcı ise şunları söyledi: "Emine, azmiyle ve inancıyla gençlere rol model olmuştur. Hem Emine kızımızı hem de ödül almaya hak kazanan diğer sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Ülke TV ailesine de bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler