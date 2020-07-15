Bağcılar kaymakamı kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Bağcılar kaymakamı kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bağcılar'da sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek 2 aracı ezdikten sonra durabilmişti.

15.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:30

Bağcılar'da sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek 2 aracı ezdikten sonra durabilmişti. Kazada Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın şoförü ile birlikte ölümden döndüğü ortaya çıktı. Kamyonun üzerilerine doğru geldiğini gören Eldivan'ın makam şoförü, makam aracı ile son anda manevra yaparak kamyonun altında kalmaktan kurtuldukları anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LMU plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra karşı şeride geçti. Sür'atli olduğu görülen kamyon burada 2 aracı ezdikten sonra kaldırıma da çarpıktan sonra durdu. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan görüntülerde siyah renkli bir otomobilin sürücüsünün manevra yapması ile saniyeler ile kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu görüldü. Otomobilin içerisinde 15 Temmuz şehidini Muhammed Ambar'ı mezarı başında ziyaret etmeye giden Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve şoförü olduğu öğrenildi.

Yaşanılanları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Kaymakam Mustafa Eldivan, "15 Temmuz şehidimiz Muhammed Ambar'ın mezarı başında düzenlenen anma programına gidiyorduk. Şoförüm bir anda karşıdan kamyonun sür'at ile üzerimize doğru geldiğini gördü. Son anda direksiyonu kırdı. Gerçekten verilmiş sadakamız varmış. Yaşanılanların ardından hemen aracımızdan inerek yaralıların yardımına koştuk. Ben hemen 112 ekiplerini arayarak yardım istedim. Çocukları araçlardan indirdik ve su verdik. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyorum. Çok şükür can kaybımız olmadı" dedi.

Diğer taraftan kaza yerinde işlemlerin tamamlanmasının ardından Kaymakam Mustafa Eldivan'ın şehit Muhammed Ambar'ın mezarı başında düzenlenen anma törenin devam ettiği görüldü.

(İHA)

Bağcılar kaymakamı kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İHA

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