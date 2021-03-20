Bağcılar'daki konfeksiyon atölyesindeki patlama güvenlik kamerasına yansıdı
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Bağcılar'daki konfeksiyon atölyesindeki patlama güvenlik kamerasına yansıdı

20.03.2021 22:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:08
Bağcılar'daki konfeksiyon atölyesindeki patlama güvenlik kamerasına yansıdı

Bağcılar'da bir konfeksiyon atölyesinin pres makinesinde meydana gelen patlama, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağcılar'da bir konfeksiyon atölyesinin pres makinesinde meydana gelen patlama, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, işçilerin pres makinesinin başında çalıştığı, daha sonra patlamanın meydana geldiği ve işçilerin sağa sola kaçıştıkları görülüyor.

Bir işçinin üzerindeki elbisenin yandığı ve diğer işçilerin de ellerindeki kumaşlarla alevlere müdahale ettiği anlar da görüntülerde yer alıyor.

Olay

Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi'ndeki bir konfeksiyon atölyesindeki pres makinesinde, 18 Mart'ta henüz bilinmeyen nedenle küçük çaplı patlama meydana gelmişti.

Patlama sırasında makinenin yanında çalışan 3 işçi, hafif şekilde yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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