Bağcılar'da silahlı saldırı da hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Haberler
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Bağcılar'da silahlı saldırı da hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bağcılar'da silahlı saldırı da hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Bağcılar'da silahlı saldırı da hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - - Bağcılar'da silahlı saldırı da hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Bağcılar'da silahlı saldırı da hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeler Adıyaman'a gönderildi.

Olay, Bağcılar Yüzüncü Yıl Mahallesi Otocenter galericiler sitesinde meydana gelmişti. Galeride yaşanan olayda bir grup tarafından açılan ateş sonucunda Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar ve Polat Dündar saldırı sonrası hayatını kaybetmiş saldırganlar kaçmıştı. Cenazeler sabah saatleriyle birlikte Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin yakınları Adli Tıp Kurumu'nda hazır bulundu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından, cenazeler memleketleri Adıyaman'a son yolculuğuna uğurlanmak üzere gönderildi.

Bağcılar'da silahlı saldırı da hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bağcılar'da silahlı saldırı da hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bağcılar'da silahlı saldırı da hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

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