Bağcılar'da sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
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Bağcılar'da sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı

Bağcılar'da sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
03.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:53

BAĞCILAR'da sivil bir araçla dolaşıp sahte polis kimliğiyle kendilerini polis olarak tanıttıkları kişilerden cep telefonlarını, elektronik eşyalarını ve paralarını gasp eden Suriye uyruklu üç kişi, polis tarafından yakalandı.

BAĞCILAR'da  sivil bir araçla dolaşıp sahte polis kimliğiyle kendilerini polis olarak tanıttıkları kişilerden cep telefonlarını, elektronik eşyalarını ve paralarını gasp eden Suriye uyruklu üç kişi, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, gasp suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sivil bir araçla kendilerini polis olarak tanıttıkları ve sahte polis kimliği göstererek durdurdukları kişilerin cep telefonlarını, elektronik eşyalarını ve paralarını gasp eden şüphelilere yönelik araştırma başlatıldı. Şüphelilerin kullandıkları aracın kiralık olduğu tespit edilmesi üzerine, kiralama şirketi üzerinden şüphelilerle buluşma sağlandı. Buluşmaya gelen şüpheliler Suriye uyruklu Razgar S. (26), Muhammed B. (28) ve Ahmet El E. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin 15 Mart'ta Merkez Mahallesi'nde bulunan bir evde Suriye uyruklu 10 kişiye ait 8 cep telefonunun gasp edilmesi, 29 Nisan'da Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yürüyen 2 Suriye uyruklu şahsa ait 2 cep telefonu ve 700 TL paranın gasp edilmesi, aynı tarihte İnönü Mahallesi'nde bulunan bir evde 4 Suriye uyruklu şahsa ait 3 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve 200 TL parasının gasp edilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Gasp suçundan dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevin gönderildi.


- İstanbul
Bağcılar'da sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı

Kaynak: DHA

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