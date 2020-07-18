Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
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Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

İstabul Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 polis memurundan birinin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yakalanmak üzere olan saldırganın yakın mesafeden polise ateş açarak kaçtığı görülüyor.

18.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:17

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda 2 polis yaralandı. Göğsünden yaralanan polis memuru tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Olayla ilgili 3 kişinin yakalandığı saldırı anının güvenlik kamarası görüntüleri ortaya çıktı.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı. 1 polisin tedavisi sürerken ağır yaralı olan evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen polis memuru Erkan Gökteke kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde bir polisin şehit olduğu silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 şüphelinin koşar adımlarla yürüdükleri görülüyor. Görüntülerde şüphelileri yakalamak için hızla gelen polislerin araçtan indikleri sırada bir şüphelinin yakın mesafeden ateş açtığı görülüyor. Görüntülerde şüphelilerin olaydan sonra hızla uzaklaştıkları görülüyor.

Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00'de Bağcılar Yüzyıl Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerimizce; başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, narkotim ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memurumuz yaralanmıştır. 112 Acil sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narkotimlerde görevli Polis Memuru Erkan Gökteke, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, kolundan yaralanan polis memurumuz Yunus Nacar'ın tedavisi devam etmektedir" denildi.

Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

"EMNİYET TEŞKİLATIMIZA SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Açıklamanın devamında ise "Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli S.B. olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak şüpheli O.I. ve K.A. adlı şahıslar 1 adet silahla birlikte yakalanmış, firari şüpheli R.B.'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Olayda kullanılan 1'i pompalı tüfek olmak üzere 3 adet silah ele geçirilmiştir. Bu hain saldırıda şehit olan polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Şehidimizin kederli ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

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